Bonucci: “Calhanoglu fra i migliori al mondo. Inter e Juventus lotteranno fino all’ultimo”

Leonardo Bonucci, da poche settimane difensore del Fenerbahce, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "La prima volta che ho parlato con il direttore è stato a inizio gennaio, mi ha detto che tutti mi volevano e questo è stato molto importante per me. Successivamente ho parlato con Dzeko, che mi ha spiegato tutto del mondo Fenerbahce. Poi è diventato più facile per me venire qui. Il Fenerbahçe è stata la scelta migliore. Voglio finire la mia carriera vincendo altri titoli, e qui è possibile. Ecco perché ho scelto di venire qua. La Super Lig è un campionato bello e di qualità, tutti conoscono questo campionato e quanto è dura la competizione con Galatasaray e Besiktas. Dzeko sapeva cosa volevo, parlare con lui è stato importante per me".