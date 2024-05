"È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa, abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti". E' questo il messaggio, via social, con cui Leonardo Bonucci conferma quanto aveva già annunciato lo scorso settembre, quando ancora faceva parte dell'Union Berlino: a fine mese si ritira dall'attività agonistica. E vorrebbe farlo, lascia intendere, con ultimo trofeo, ovvero la Coppa che andrà ai campioni di Turchia, visto che il Fenerbahce, dove gioca adesso, oggi contenderà in una sfida indiretta all'ultima giornata il titolo agli arcirivali del Galatasaray.