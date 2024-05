"Non credo cambino le prospettive: il fondo, se entra per tenere l'Inter per un po', ha un interesse che l'Inter acquisisca valore. Le prospettive non cambieranno e neanche il metodo per rendere la squadra più forte. Ci sarà l'attenzione ai bilanci ma c'era già anche prima. Secondo me non cambierà molto, qualcosa cambierà. L'AD sarà Marotta, non credo che Marotta e Antonello siano sorpresi da questa soluzione. Penso che i signori di Oaktree li avessero già sentiti per andare avanti. L'Inter sta bene così dal punto di vista della squadra e del management, ora Zielinski e Taremi e quello che verrà fatto ancora avrà l'imprimatur della nuova proprietà. Poi vedremo in futuro se cambierà qualcosa, sarebbe delittuoso cambiare qualcosa della dirigenza. Poi vedremo se Oaktree vuole tenerla per tanto tempo o se sta già pensando ad una valutazione per una vendita remunerativa"