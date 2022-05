Bordon: “Handanovic garanzia, Onana talentuoso. Alternanza? D’accordo con Inzaghi”

Lo storico ex portiere nerazzurro ha parlato del presente e del futuro della porta interista: "Radu? Inutile abbattersi"

Ivano Bordon, storico ex portiere dell'Inter, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato del presente e del futuro della porta nerazzurra: "Se sono d'accordo con Inzaghi sulla gestione del portiere? Ha ragione, serve un numero 1 che giochi sempre: io stesso in carriera ai miei vice ho lasciato pochi minuti... Mi rendo conto che rispetto ai miei tempi si gioca molto di più, ma questo è un ruolo particolare, in cui serve sicurezza e tranquillità. Per questo, per una ragione psicologica, non credo nell'alternanza tra primo e secondo".