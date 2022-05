Inter, Handanovic un’esigenza. Rinnovo più vicino, pronto un biennale: il piano

Il capitano nerazzurro fra presente e futuro: oggi prova il recupero in extremis, poi si penserà al contratto

L'erroraccio commesso da Radu a Bologna, oltre a causare la sconfitta contro i rossoblu e costare il sorpasso in testa alla classifica, è servito a ribadire un concetto già noto in casa Inter: Handanovic, nonostante l'età ormai avanzata (38 anni a luglio) e qualche incertezza nelle ultime stagioni, rimane un'autentica garanzia. Il capitano viene considerato ancora un giocatore di assoluto livello, oltre che un elemento fondamentale all'interno dello spogliatoio, e per questi motivi nelle prossime settimane si procederà con il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza a giugno.