Borja Valero: “Inter squadra da battere. Con Inzaghi più libertà rispetto a Conte”

Borja Valero, doppio ex di Fiorentina e Inter, è intervenuto negli studi di DAZN prima della sfida del Franchi

Borja Valero , doppio ex di Fiorentina e Inter, è intervenuto negli studi di DAZN prima della sfida del Franchi . Queste le sue parole: "L'Inter è la squadra da battere, ha fatto mosse molto buone sul mercato: ha perso due giocatori importanti ma hanno saputo reagire e hanno una rosa importante. La Fiorentina? C'è tanto entusiasmo, la città è tornata a sorridere: è bello vedere la città così. Italiano mi è sempre piaciuto: a Spezia ha fatto un lavoro incredibile, tutti la davano per retrocessa e invece ha fatto un campionato molto bello giocando in modo offensivo. E la Fiorentina gioca così, molto aggressiva.

Darmian-Dumfries? Ci sono tante partite difficili, gestire il gruppo è importante per Inzaghi. Darmian è stato uomo chiave nelle partite difficili l'anno scorso, si merita di giocare spesso titolare. Inzaghi? Ha dato più libertà ai giocatori offensivi rispetto allo schema di Conte, che lavora in modo molto schematizzato: Inzaghi lascia più movimento anche a centrocampo, sembra si divertano di più. La difesa dell'Inter è una delle migliori del campionato, giocano da tanto insieme e conoscono molto bene e hanno i meccanismi oliati alla perfezione: non si parla molto di De Vrij, ma è uno dei riferimento di questa difesa. Vlahovic-Lautaro? Sono due giocatori internazionali, mezza Europa li voleva: diventeranno in questi 2-3 anni giocatori top".