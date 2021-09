Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: tornano Calha e Perisic, sorpresa Darmian

Nemmeno il tempo di festeggiare la fantastica vittoria contro il Bologna, che l'Inter di Simone Inzaghi è già chiamata a importanti conferme

Il turno infrasettimanale mette i nerazzurri di fronte a quello che, classifica alla mano e per gioco espresso, è di fatto il primo scontro diretto del campionato, al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, vera sorpresa di questo inizio di stagione. Dopo il turnover contro la squadra di Mihajlovic, Inzaghi promuove il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu e Ivan Perisic, che sostituiscono rispettivamente Vecino e Dimarco. Dopo la grande prova contro il Bologna, invece, Dumfries si accomoda nuovamente in panchina per lasciare spazio a Darmian. Mentre Dzeko torna titolare in attacco con Lautaro. Ecco le formazioni ufficiali della partita: