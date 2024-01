Borja Valero: “Lautaro vero leader. Buchanan può fare benissimo. Dall’addio di Perisic…”

"Dopo il pareggio contro il Genoa, l'Inter deve vincere per raggiungere un traguardo positivo dal punto di vista psicologico come quello di campione d'inverno. Non esistono partite facili, devi giocarle. Ti avvicini alla fine del girone d'andata e sicuramente il pareggio di Genova è rimasto un po' nella testa. Lautaro è il giocatore più importante dell'Inter in questa stagione, anche perché è il capitano e lo dimostra in campo. Il fatto che oggi sia titolare è soprattutto perché lui vuole essere il punto di riferimento".