Borja Valero: “Scudetto? Tifo Inter. Vestire quella maglia è stato un onore”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Adesso è dura, le cose non dipendono più da lei. Di certo faccio il tifo perché ce la faccia"

Intervenuto ai microfoni del Corriere Fiorentino, Borja Valero , ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato alcuni momenti belli della sua carriera: «Potrei raccontare miliardi di aneddoti, il boato del Franchi per il 4-2 alla Juve è in assoluto quello che ricordo meglio. E poi c’è il derby Inter-Milan vinto 3-2, giocato da titolare come trequartista. Il momento più brutto invece fu la retrocessione del Villarreal dopo aver giocato la Champions: ma anche dai momenti bui possono nascere cose belle e infatti subito dopo arrivai a Firenze».

«Adesso è dura, le cose non dipendono più da lei. Di certo faccio il tifo perché ce la faccia, per me vestire quella maglia è stato un onore, anche se sono sincero: fosse dipeso da me non avrei mai lasciato la Fiorentina».