Inter, sarà Dybala-Lautaro? C’è la via per arrivare alla coppia argentina

Tra partenze e arrivi, Inzaghi dovrà parzialmente ripensare il reparto offensivo. L'obiettivo più alla portata sembra essere Dybala

"Paulo Dybala e l'Inter: una strada percorribile. Lo si sa da tempo che l'argentino - svincolato dall'1 luglio - può tornare da Giuseppe Marotta passando in nerazzurro, ma il prossimo calciomercato in viale della Liberazione promette di essere molto trafficato al di là di quello che farà l'argentino in vista della prossima stagione. Dalla porta agli attaccanti, i campioni d'Italia si apprestano a un restyling massiccio. Con Lautaro Martinez che si allontana sempre più - a suon di gol - dall'essere la vittima sacrificabile sull'altare della sostenibilità, la coppia argentina diventa sempre più suggestiva. Alexis Sanchez, Vidal, Vecino e Kolarov libereranno "spazio salariale" che potrebbe essere sfruttato per arrivare a Dybala. Resta sullo sfondo il flirt tra l'Inter e Romelu Lukaku, pentito del passaggio al Chelsea post scudetto, ma l'unica formula verosimile per il belga sarebbe il prestito con ingaggio ridimensionato", spiega Gazzetta.it.

"Gianluca Scamacca del Sassuolo e Sébastien Haller dell'Ajax non passano mai di moda se si vuole mettere mano al portafoglio per presente e futuro, mentre Jonathan David del Lille non scalda più gli animi. Edin Dzeko ovviamente resterà in nerazzurro come Joaquin Correa (non ha mercato a un anno dall'arrivo) e quindi Andrea Pinamonti non ha grossi margini di sperare in una richiamata. A Empoli sta brillando, l'Inter può monetizzare", sottolinea il sito della rosea.