Borja Valero: “Spalletti ha riportato l’Inter su dopo anni bui. Brozovic? Sarebbe un incubo…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così prima della sfida tra i nerazzurri e il Napoli a San Siro: "L'Inter può avvicinarsi alla testa della classifica, il Napoli può andare da solo: è importante ma non decisiva. Spalletti? Ha sempre le sue motivazioni, lui lavora per se stesso e alla grande: ha riportato l'Inter in Champions dopo anni bui, è contento di tornare a San Siro con il suo Napoli primo in classifica, sta facendo un'annata importante. Brozovic? Non c'è un giocatore che fa quello che fa lui: è difficile trovare sul mercato uno come lui, diventerebbe un incubo. Perisic? Conte non lo vedeva a tutta fascia, però Ivan è consapevole che ha le caratteristiche per farlo: quest'anno è ad un livello altissimo, fa tutta la fascia con qualità. Vorrei solo vederlo segnare un po' di più. Lautaro? Gli attaccanti vivono di momenti, sta anche facendo fatica a livello fisico: non si risparmia mai e questo va bene anche per i compagni, che segnano anche grazie ai suoi movimenti".