Braglia: “Allegri ha iniziato a parlare di scudetto, un po’ di pressione per l’Inter c’è”

Allegri parla di Juve come Sinner e di Inter come Djokovic. E tira dentro nella lotta Scudetto anche il Milan:

"Credo che il rientro nella zona Scudetto del Milan, anche se esiste l'imponderabile nel calcio, non lo vedo. Per me è solo lotta Inter-Juve e il Milan può solo confermare il terzo posto. Nelle parole di Allegri c'è una conferma della forza della Juve. E' una delle prime volte che sento parlare Allegri di Scudetto".