De Laurentiis: “Zielinski? All’Inter prenderebbe meno che al Napoli. A Marotta ho detto…”

Inchiesta Iene, che idea si è fatto?

"Lascia il tempo che trova, se non hai le prove non puoi fare accuse. Le Iene spettacolarizzano il pettegolezzo. Se invece non è un pettegolezzo, va dimostrato".

Cinque colpi sul mercato, Perez fatta?

"Quando vieni beffato dalle istituzioni calcistiche... quando tu chiedi a Infantino: ma è possibile questa Coppa d'Africa... Lui dice non c'entro nulla. Intanto siamo senza due giocatori importanti. Non abbiamo avuto due terzini per parecchio tempo. Ci manca ancora Oliveira. Di problemi ne abbiamo avuti, il cambio dell'allenatore. Ha avuto forse 1 o 2 volte la settimana per preparare la partita".

Il numero di Mourinho lo ha cercato in rubrica...

"Mourinho non c'entra nulla con il Napoli, non so nemmeno se può andare in un'altra squadra. Grandissimo allenatore, simpatico, irruento, amo molto i portoghesi. Ma credo che il suo destino sarà fuori dall'Italia, non certo al Napoli".

Con Zielinski nessuna speranza, lo vedremo passeggiare per queste vie?

"Ottimo calciatore e ottimo ragazzo, è stato 8 anni con il Napoli. Credo che certe storie di grande simpatie e grande amore a un certo punto terminano da sole. Se lui volesse restare noi siamo qui ad abbracciarlo, se vuole partire perché ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro... Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere nel caffè latte e avrà convinto il ragazzo. Prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all'Inter. Va all'Inter? Ho detto a Marotta: non ti stai comportando bene, col sorriso. Lui risponde che non è vero...".

