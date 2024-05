Le parole dell'ex calciatore: "Credo che il Sassuolo sia spacciato. Non vedo tanto bene il Frosinone, perché la squadra c'è però il ko con l'Inter è stato pesante"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex calciatore, ha parlato così della corsa salvezza: "Credo che il Sassuolo sia spacciato. Non vedo tanto bene il Frosinone, perché la squadra c'è però il ko con l'Inter è stato pesante. Vedo loro due sfavorite. Delle squadre che si devono salvare il Frosinone è la meno battagliera. L'Empoli è abituato a certe sfide, potrebbe anche vincere a Udine. E comunque dico: le ultime partite andrebbero giocate tutte in contemporanea".