Il Napoli potrebbe andare su Gudmundsson nel caso Kvaratskhelia dovesse partire. Si era mossa prima l'Inter offrendo un prestito con obbligo e inserendo la contropartita Zanotti. Si è mossa anche la Juve inserendo contropartite come Miretti e Barrenechea per abbassare le richieste economiche.

Al momento l'offerta migliore è quella del Napoli, se va via il georgiano potrebbe essere Gudmundsson a sostituirlo. L'Inter potrebbe così andare su Vitor Roque, pagato lo scorso gennaio 60 milioni. In rotta con Xavi, può arrivare in prestito.