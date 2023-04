Brambati: “Inzaghi? Meglio uno scudetto che mille coppe Italia. Per me Marotta ha ancora dubbi”

"Un dato di fatto che siano in semifinale di Champions. Sulla Coppa Italia, vedendo i premi dieci volte inferiori in campionato, è stata costruita non per quello. Ricordo lo scudetto di Pioli, non le mille Coppe Italia di Inzaghi. Ricordo Allegri degli scudetti e delle finali. In quelle società ha un valore molto relativo. Non sono d'accordo con chi dice che il Napoli ha fatto un campionato a parte, le milanesi dovevano stare lì. In ballo per me c'è solo una semifinale di Champions, ago della bilancia per la conferma di Inzaghi".