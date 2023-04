Rivoluzione Digitalbits, cambiano tutti i vertici: il primo obiettivo è ricucire con l’Inter

Come riferisce l'edizione odierna di Milano Finanza, Digitalbits ha vissuto giorni di profondi cambiamenti

Come riferisce l'edizione odierna di Milano Finanza, Digitalbits ha vissuto giorni di profondi cambiamenti. L'azienda di criptovalute, attuale main sponsor dell'Inter, ha infatti nominato un nuovo amministratroe delegato al posto del dimissionario Al Burgio, Daniele Mensi. Primo obiettivo? Ricucire i rapporti con l'Inter, che si sta guardando attorno per cercare un nuovo partner, visto che fin qui Digitalbits ha saltato tutti i pagamenti previsti per la stagione 22-23. Scrive Milano Finanza:

"Oggi le redini della blockchain sono nelle mani della Fondazione DigitalBits, il cui managing director è Daniele Mensi, che è diventato anche CEO di DigitalBits. In discontinuità con la gestione precedente, si cercherà di ricomporre le situazioni di contenzioso in essere. Questo perché anche se le responsabilità economiche sono in capo a Zytara, il danno di immagine ricade ancora sulla nuova DigitalBits e per questo è ipotizzabile che nelle prossime settimane si cercheranno soluzioni concilianti con l’Inter.

Stesso discorso per la Roma, che aveva legato la sponsorizzazione di Digitalbits a progetti digitali che non avevano ancora visto la luce. Invece da pochi giorni il club giallorosso è diventato il primo al mondo a lanciare la possibilità di utilizzare il wallet in cripto di Digitalbits per pagare il merchandising con in più un cashback del 10%. Il futuro della società guidata da Mensi farà leva su due linee di business. La prima sarà l’incremento dei merchant che permettono il pagamento attraverso Digitalbits. La seconda saranno invece gli accordi con brand, come appunto quello con la Roma. Oggi la possibilità di pagamento è limitata agli store fisici, ma è evidente che l’obiettivo sarà ampliare queste potenzialità anche ai siti di-ecommerce o al ticketing".

(Fonte: Milano Finanza)