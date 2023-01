Brambati: “Dybala? E’ l’Inter a doversi mangiare le mani, non la Juve”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato così di Paulo Dybala, vicino all'Inter in estate ma poi accasatosi alla Roma: "La Juve ha fatto bene a lasciarlo andare, ha fatto una scelta in base alle motivazioni che aveva il giocatore. Non poteva essere un trascinatore, era un trascinato. Deve mangiarsi le mani l'Inter, non la Juve che lo ha dato via e ha fatto bene".