Garlando: “Inter, è da Sneijder che manca un giocatore creativo. Inzaghi con Dybala…”

"Al termine del campionato scorso, Milan (86) e Inter (84) contavano un vantaggio di 43 punti su Lazio (64) e Roma (63). Al termine del girone d’andata una sola lunghezza separa il Duomo dal Colosseo. Significa che in pochi mesi Pioli e Inzaghi hanno dilapidato 42 punti. Dove sono finiti? Come venirne fuori? Un punto di vista alternativo potrebbe essere proprio l’angolazione romana. In questa prima metà di campionato la Roma non ha certo sperperato bellezza. Con una sintesi brutale potremmo dire che è stata Dybala, difesa e calci piazzati. Ma da quel minimo sindacale di gioco, dai 13 gol in meno segnati ha saputo mungere gli stessi punti dell’Inter, perché ci ha messo un’attenzione difensiva (9 gol subiti in meno), una motivazione feroce e una voglia di fare risultato che troppo spesso sono mancate ai nerazzurri. La Roma, come tutte quelle di Mou che sa sempre tenere alta la tensione e trasmettere scosse per sterzare, è squadra da corse a tappe, che tiene sulla lunga distanza. L’Inter lo è stata sotto Conte, meno con Inzaghi, regolarmente distratta nelle tappe di trasferimento. È squadra da grandi classiche, da finali, da partite secche".