Brambati: “Inter in corsa per il titolo. L’unico punto di domanda è il portiere”

L'ex giocatore dice la sua sulla corsa scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore non sottovaluta l'Inter nonostante le partenze di Hakimi e Lukaku. "L'Inter è in corsa per il titolo, se mantiene la mentalità che gli ha trasmesso l'allenatore... Ho fiducia in Inzaghi e nel lavoro che è stato fatto".