Ds Gladbach: “Thuram? Dall’Inter nessuna offerta. Lo cederemmo a malincuore”

Le parole del ds del club tedesco che ha tutte le intenzioni di trattenere l'attaccante nonostante l'interesse dell'Inter

"Sono in ottimi rapporti con Mino Raiola", ha detto pochi minuti fa il ds del Borussia Monchengladbach Max Eberl. "Credo che Thuram possa fare ancora di più e può dimostrarlo al meglio al Gladbach. Ha un'incredibile potenziale e dinamismo. E' un giocatore del Gladbach e non vorremmo rinunciare a lui. Quello che accadrà fino alla fine del mercato, non posso escludere nulla. Il fatto è che saremmo estremamente riluttanti a vendere Marcus e lo faremmo a malincuore. Ma dall'Inter non è arrivata nessuna offerta".