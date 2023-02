Brambati: “Lukaku ancora sovrappeso. Stellini l’estate scorsa mi ha detto che…”

"Lukaku è indietro, quindi credo opterà per Dzeko, che è uno dei migliori in questa stagione dell'Inter. Quando si è spento Dzeko lo scorso anno si è fatta superare dal Milan. In questo momento così delicato credo che Inzaghi opterà per il bosniaco".

Ci crede che possa tornare il Lukaku di Conte?

"Stellini questa estate ha parlato di Lukaku e del suo ritorno all'Inter, spiegandomi che tipo di giocatore è. Se sta bene fisicamente, se viene motivato e curato mentalmente e anche fisicamente...è un giocatore che ha bisogno di supporto, di essere motivato in ogni allenamento. E' ancora oggi sovrappeso ma è un ottimo giocatore. Sotto l'aspetto tattico poi va collocato in un contesto che giochi per lui. Dzeko per esempio è un giocatore universale, Lukaku no. Se non ha spazi inizia a soffrire, per questo la squadra deve giocare in un certo modo".