Inter-Porto, in attacco torna la LuLa. Ma Inzaghi prepara un’altra novità in mezzo

Simone Inzaghi è pronto a puntare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez come coppia d'attacco dell'Inter in occasione della partita contro il Porto di mercoledì sera. A riferirlo è Sport Mediaset, secondo cui sarebbero in rialzo le quotazioni dell'attaccante belga rispetto a Dzeko per affiancare il Toro in avanti contro il portoghesi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.