Brambati: “Lautaro andrà via, sono convinto. E per me l’Inter ha fatto un errore, cioè…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore ed oggi procuratore, ha detto la sua sul futuro di Lautaro Martinez e su un suo possibile approdo al Barcellona: “Rimango fermo nelle mie convinzioni, andrà via. Il 7 luglio scade la clausola rescissoria ma credo che sia stato fatto un errore dall’Inter. Ha dato forza al giocatore nel momento in cui si è seduta a trattare con il Barcellona. Avrebbe dovuto dare invece a Lautaro un eventuale rinnovo e non trattare sul prezzo”.