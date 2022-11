Brambati: “Napoli, con l’Inter sarà una finale psicologica. Se dovesse vincere…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Massimo Brambati ha fatto un'analisi su questa prima parte del campionato. "Sono molto felice per il Napoli e per Spalletti per come hanno finito questo 2022. Ho difeso a spada tratta Spalletti quando è stato attaccato in modo per me esagerato alla fine della scorsa stagione, sembrava che avesse perso uno scudetto già vinto".