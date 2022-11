Van Gaal e il complimento a Dumfries: “Vi ricordate Edgar Davids? Denzel…”

La nazionale olandese può tirare un sospiro di sollievo: Denzel Dumfries sta bene. Uscito acciaccato dalla gara con l'Atalanta, il giocatore dell'Inter ha voluto rassicurare tutti: "Farò una risonanza magnetica solo per sicurezza. Ma posso sentire quando qualcosa non va, mi sento bene e mi riprendo sempre in fretta". Una buona notizia anche per Louis Van Gaal che stravede per l'esterno nerazzurro: "Una volta avevamo un pitbull e il suo nome era Edgar Davids. Vi ricordate? Ora ho un altro pitbull e si chiama Denzel Dumfries. È un complimento''.