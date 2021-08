Branca: “Inter? Si sta cercando di mantenere alto il livello. Ausilio? Ho vissuto…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Branca ha analizzato il momento dell'Inter

Gianni Pampinella

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Branca ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex dirigente nerazzurro svela un retroscena di mercato legato a Messi: "Noi tentammo da subito. Non ricordo esattamente quanti anni avesse forse 16 o 17 anni, ma non c'era niente da fare perché lui era molto legato al Barcellona. Noi tentammo in qualsiasi modo, ma capimmo che non 'cera nessuna possibilità per l'enorme riconoscenza che aveva lui e la sua famiglia nei confronti del Barcellona".

Il discorso si sposta poi sull'attualità: "Credo che ci debba essere un salto di qualità da parte della tifoseria. Bisogna mettere in preventivo che delle cessioni dolorose possano essere fatte. Chiaramente uno non se lo augura, ma se c'è questa situazione non vedo altre vie d'uscita. Magari deve essere da stimolo per tifare sempre e comunque, a maggior ragione ora che ci sono delle difficoltà. Poi da quello che leggo vedo che verranno presi degli attaccanti di livello, non avranno lo stesso impatto di Lukaku, però nelle grandi difficoltà provano a mantenere molto competitiva la squadra".

"Ausilio? Lo stato d'animo credo che sia lo stesso quando c'è un cambio di rotta, l'ho vissuto pure io. C'è un malessere di fondo perché fondamentalmente non c'è possibilità di scelta e questa è la condizione peggiore per fare quello che era il mio mestiere. Dall'altra parte mi pare che ci sia la possibilità di cercare di mantenere un livello piuttosto alto. Come hanno dimostrato gli Europei, spesso la differenza la fa lo spirito di gruppo. Credo che quest'anno, oltre ai contributi tecnici di quelli che verranno, dovrà essere rafforzato lo spirito di gruppo per dimostrare che nelle difficoltà si può fare bene".

