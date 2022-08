Bremer: “Qui sto bene, la Juve è il posto in cui volevo venire”

Le parole del brasiliano: "La squadra è in crescita, dobbiamo migliorare delle cose: per puntare allo scudetto ci serve ancora un po'"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato così della vittoria contro il Sassuolo: "La squadra è in crescita, dobbiamo migliorare delle cose: per puntare allo scudetto ci serve ancora un po', ma siamo sulla strada giusta. Qui sto bene, la Juve è il posto in cui ho voluto venire".