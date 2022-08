Bremer: “Io all’Inter? Voi ne avete parlato. Sapevo sarei andato via, ma non dove”

Le parole del brasiliano: "Io stavo parlando con tante società: magari se ne sono avvicinate di più alcune italiane. Non è cambiato tanto"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato così della possibilità di approdare all'Inter prima dei bianconeri: "Voi giornalisti avete parlato di questo, io stavo parlando con tante società: magari se ne sono avvicinate di più alcune italiane. Non è cambiato tanto, sapevo sarei andato via ma non sapevo dove: sono arrivato alla Juventus e mi trovo bene".