Bremer, il Torino non molla e rilancia: servono 50 milioni. La risposta dell’Inter

L'Inter ha indivduato da tempo in Gleison Bremer il rinforzo ideale per la propria difesa: il centrale del Torino, miglior difensore della Serie A, si è a sua volta "promesso" ai nerazzurri, ma il club granata non intende fare sconti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la differenza di valutazioni è ancora considerevole: "Il Torino chiede 50 milioni per il brasiliano, i nerazzurri non vorrebbero andare oltre quota 30, magari inserendo nell'affare una contropartita tecnica di gradimento al club granata".