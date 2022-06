FCIN1908 / Bremer, entourage tranquillo: accordo con l’Inter per 4 anni. Novità entro fine giugno

Le informazioni raccolte da Fcinter1908.it sul centrale brasiliano che continua ad essere in cima alla lista dei desideri per la difesa

Daniele Vitiello

Il mercato dell'Inter non è ancora decollato. Alcuni obiettivi sono già piuttosto chiari, si lavora da settimane per anticipare la folta concorrenza, ma per l'affondo decisivo bisognerà attendere ancora un po'. E' il caso, ad esempio, di Gleison Bremer, premiato come miglior difensore dell'ultimo campionato. Il centrale del Torino è ormai da tempo promesso sposo del club nerazzurro. Marotta e Ausilio hanno raggiunto l'accordo con il suo entourage per un quadriennale da circa 3.5 milioni di euro l'anno, in attesa di sedersi al tavolo con il club granata per perfezionare una cessione comunque già promessa da Cairo al calciatore mesi fa.

Bremer vuole cambiare aria, sposare un progetto ambizioso che gli permetta di vincere in Italia e competere in campo internazionale. Ha scelto l'Inter, nonostante le sirene ammalianti di diverse squadre estere, e attende che in viale della Liberazione perfezionino alcune uscite per garantirsi il margine d'affondo col Torino. L'inserimento di una o più contropartite (piacciono in particolare Pinamonti e Casadei, ndr) avrà sicuramente il suo peso, ma ai nerazzurri ora manca la liquidità che può arrivare solo dal mercato in uscita. Non c'è altra strada.

L'entourage del calciatore, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it in queste ore, era stato già messo al corrente della situazione. Sa che bisognerà aspettare la seconda metà di giugno prima dell'incontro risolutivo tra le parti. Il Milan, che sembra in difficoltà nel chiudere l'operazione Botman, potrebbe decidere di inserirsi in questa fase di stallo, ma al momento non risulta alcun contatto tra il procuratore di Bremer e i rossoneri. Se tutto andrà come in viale della Liberazione si augurano, non ci sarà spazio per spiacevoli intromissioni. Bremer e l'Inter presto convoglieranno a nozze.