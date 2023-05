Il City chiude la Premier con un KO col Brentford: Haaland e altri big a riposo

Il Manchester City chiude il suo campionato, vinto due giornate fa, con una sconfitta - la quinta in Premier League questa stagione - contro il Brentford: decide l'incontro il gol di Pinnock a 4' dalla fine.

Pep Guardiola ha optato per una formazione rimaneggiata - in campo comunque Alvarez, Mahrez e Foden tra gli altri -, tenendo a riposo quasi tutti i titolarissimi - Haaland, De Bruyne, Gundogan, Rodri, Stones e Bernardo Silva - anche perché sabato prossimo, esattamente una settimana prima della finale di Istanbul contro l'Inter, ci sarà la finale di FA Cup contro il Manchester United che mette in palio un altro trofeo.