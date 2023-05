Finale Champions, Dzeko o Lukaku con Lautaro? Sky: “Cresce tentazione Big Rom perché…”

Mancano ancora 13 giorni alla finale di Champions League ma in casa Inter c'è un solo grande dilemma: Lukaku o Dzeko. Lautaro Martinez, che contro l'Atalanta ha rimpinguato il suo bottino salendo a 27 gol in stagione, è infatti intoccabile e partirà dal 1' contro il Manchester City.

Al fianco del Toro, però, c'è spazio per uno solo tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Come sottolineato da Sky Sport, il belga è in grande forma e sembra tornato quello dell'era Conte. Sono 7 i gol segnati nell'ultimo mese da Big Rom, che ha messo in campo tutto il suo repertorio, dal gol dalla distanza (come contro il Sassuolo) al tiro di precisione, senza dimenticare rigori, assist e - ultimo in ordine temporale - la progressione che ha portato all'1-0 contro l'Atalanta.