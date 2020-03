Brescia: in due hanno risposto a chiamata di Cellino. Adesso resta da capire se…

Alla controversa convocazione del Brescia a 5 ex membri degli staff di Corini e Grosso questa mattina mattina hanno risposto in due. Si tratta dei collaboratori dello staff di Corini (Sciuto e Olivieri) che sono arrivati entro le 9 come da richiesta del club.

Una richiesta contro la quale si era schierata l’associazione calciatori parlando di gesto “irresponsabile, illegittimo e strumentale”.

Il Brescia aveva motivato la sua mossa parlando di necessità “di avere più personale possibile tra chi é sotto contratto a disposizione per riorganizzare un lavoro alla ripresa a gruppi di due per garantire le norme di sicurezza”. Resta da capire ora se Cellino contesterà l’inadempimento ai convocati che non si sono presentati.

(Ansa)