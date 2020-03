Il Brescia convoca gli ex tecnici, Materazzi attacca Cellino: “Vergognati. Gente così…”

Una scelta inspiegabile quella del Brescia di convocare in sede lo staff di Corini e Grosso, allenatori esonerati durante la stagione. Una scelta aspramente criticata dall’AIAC che in una nota ha scritto: “L’Associazione Italiana Allenatori Calcio vuole oggi denunciare la grave ed irresponsabile condotta posta in atto dalla società Brescia Calcio S.p.A. nei confronti degli allenatori e preparatori atletici in precedenza esonerati. Nonostante emerga dal sito ufficiale del Club la “sospensione di tutte le attività della Prima Squadra fino al giorno 28 marzo compreso“. Anche Marco Materazzi ha criticato duramente la scelta della società di Cellino: “Gente così fa’ solo del male…. non solo al CALCIO !!! Vergognati“, ha scritto l’ex nerazzurro su Instagram.