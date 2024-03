Eric Roy, allenatore del Brest, in conferenza stampa ha parlato anche di Martin Satriano, attaccante uruguayano arrivato la scorsa estate in prestito dall'Inter, autore di 4 gol in stagione con il club francese: "Martin Satriano ha la sua grinta. È una cosa molto marcata tra i sudamericani. Siamo molto contenti di quello che sta facendo con noi, a volte è sfortunato. Meriterebbe di più. È molto tranquillo nello spogliatoio, meno aggressivo - nel buon senso della parola - di quanto non sia sul campo".