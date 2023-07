Satriano: “Ad Empoli non ho inciso, felice di tornare al Brest. Inter? In futuro…”

"Come durante la mia prima esperienza qui, ho intenzione di dare tutto per aiutare la squadra e farò del mio meglio. Non sono riuscito ad incidere ad Empoli, ma quell'esperienza mi ha fatto crescere e continuo a lavorare per essere un migliore giocatore. Sono di nuovo in prestito dall'Inter e non è facile trovare spazio in un club che sta facendo molto bene. Spero di tornare a giocare lì un giorno".