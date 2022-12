Croazia, Brozovic: “Nessun rammarico, ma ai Mondiali potevamo far di più”

Il centrocampista nerazzurro ha parlato ai tifosi croati che sono arrivati in piazza per festeggiare il terzo posto in Qatar

E rispetto alle sue impressioni sul Mondiale ha detto: «Non mi aspettavo questo benvenuto, e complimenti per essere venuti ad accoglierci così numerosi. Spero che sarà così se riusciremo a vincere la Nations League. Non sono rammaricato di quanto abbiamo fatto in Qatar, ma avremmo potuto fare qualcosa in più».