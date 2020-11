Inter, Brozovic a disposizione: oggi nuovi controlli, ma con il Sassuolo non sarà titolare

Buona notizia per l’Inter: Marcelo Brozovic è risultato negativo al Covid-19 dopo l’ultimo test sostenuto, e può così tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista croato, tuttavia, non sarà titolare sabato contro il Sassuolo, come scrive il Corriere dello Sport: “In mezzo a questo momento così buio, ecco spuntare almeno una buona notizia: Brozovic è tornato negativo. Oggi, il croato si sottoporrà ai previsti controlli post-Covid, per poi mettersi a diposizione di Conte. Da escludere, però, che possa candidarsi per una maglia da titolare contro il Sassuolo. Al massimo si accomoderà in panchina, con l’obiettivo di averlo al meglio martedì prossimo contro il Borussia Mönchengladbach“.