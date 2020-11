Inter, buona notizia per Conte: Brozovic è negativo. Il croato punta alla sfida col Sassuolo

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera, l’Inter scenderà in campo sabato pomeriggio per un’altra delicata sfida in casa del Sassuolo. In vista della gara contro la squadra di De Zerbi, il tecnico dei nerazzurri Conte recupera un elemento importante: Marcelo Brozovic. Il croato, dopo essere risultato positivo al Covid-19, è tornato negativo e spero di potersi mettere subito a disposizione per la sfida di sabato a Sassuolo.

Altra nota lieta a centrocampo è quella relativa a Sensi. Il centrocampista ieri è entrato nel finale della sfida e sarà un’opzione in più in vista delle prossime partite.