Terremoto a Zagabria: grave un 15enne per i crolli. La vicinanza di Brozovic alla città

Il mondo è alle prese con il coronavirus ma non si è fermato. E anche se tutto sembra paralizzato, immobile, succede altro in altri posti del mondo. Cose altrettanto gravi. A Zagabria, in Croazia, due scosse di terremoto hanno provocato danni ingenti alla città. E un ragazzino di 15 anni è grave, rimasto schiacciato nel crollo di un palazzo in centro città, come racconta il quotidiano La Repubblica.

Da ieri nel Paese c’è il blocco totale per limitare la diffusione del Covid19. Brozovic ha pubblicato le foto della tragedia e con un cuoricino e le mani che si danno un cinque, ma probabilmente lui intende come giunte in preghiera, ha voluto dimostrare la vicinanza alla città nella quale è nato.