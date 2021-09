Bruno: “Mourinho e Allegri non sanno dare identità alle loro squadre. Juve inguardabile”

Intervenuto a Tiki Taka, Pasquale Bruno ha parlato così di Mourinho e Allegri, in difficoltà dopo le prime giornate

"Gli unici che non sanno impostare una squadra sono Allegri e Mourinho: sono grandi gestori, se gli dai grandi giocatori vincono, perché li sanno gestire. Quando devo dare un'identità alla squadra non lo sanno fare. La Juve è inguardabile, la Roma inguardabile per mezz'ora nel derby. Se Mourinho lo porti al PSG vince tutto con quei giocatori, perché li sa gestire. Ha avuto la grande forza di far giocare Eto'o terzino destro nella Grande Inter".