Giordano: “Napoli da scudetto: è tra le più forti. Spalletti ha tutto per…”

L'ex attaccante di - tra le altre - Lazio e Napoli ha parlato della formazione partenopea e dell'allenatore Spalletti

Bruno Giordano è sicuro: c'è anche il Napoli in corsa per lo scudetto. L'ex attaccante ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e lancia i partenopei nella corsa all'Inter, campione d'Italia in carica.