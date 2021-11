Bruno: “Mourinho finito, in UK non lo voleva nessuno”. Ma Zazzaroni non ci sta e sbotta

Il dibattito tra i due sullo Special One. Così l'ex calciatore: "Perché è venuto a Roma? Perché non lo voleva più nessuno in Inghilterra, era finito"

Marco Astori

José Mourinho è famoso per la sua capacità di accentrare su di sé tutte le polemiche: e anche questa volta c'è riuscito. Perché negli studi di Tiki Taka la discussione è proprio sul rendimento dello Special One, che, secondo Pasquale Bruno, ex calciatore, non è più quello di una volta: "Perché è venuto a Roma? Perché non lo voleva più nessuno in Inghilterra, era finito", le sue parole.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non ci sta a questa provocazione e sbotta subito: "Allo United ha vinto, al Tottenham hanno fatto fuori Pochettino e poi Espirito Santo per prendere Conte, non hanno fatto mercato per tre anni. Bisogna sapere le cose. Non lo vuole più nessuno? Buonanotte".