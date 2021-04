CorSera – Inter brutta? Le critiche le spazza via solo un numero

Il gioco dei nerazzurri contro il Sassuolo ha fatto storcere il naso agli esteti. Conte si è difeso, ma c'è anche un dato dalla sua parte

Sulle polemiche innescate subito dopo la vittoria contro il Sassuolo si può aprire un altro capitolo nella storia di questa stagione. A detta di molti, l'Inter vince ma è brutta. Tanto che Conte ha replicato con una frase che non fa una piega: «Se arriverà l'estetica bene, se non arriverà l'importante è che arrivi lo scudetto. E per la bellezza andremo in un centro e ci faremo un lifting». Un sorriso gigante ha accompagnato la frase. Era ironia. Ma pur sempre una risposta netta a chi dice che la sua Inter non è bella.