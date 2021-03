Bucchi: “Allegri vuole tornare. Inter? Due soluzioni lo ingolosiscono di più”

Le sensazioni dell'allenatore a proposito del suo collega che potrebbe tornare in sella a giugno

Cristian Bucchi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it ha parlato tra le altre cose anche di Massimiliano Allegri e del suo eventuale ritorno in panchina: “Credo abbia una voglia incredibile di tornare. Credo che possa essere ingolosito da qualche situazione dove da alcuni anni non si vince, come Napoli e Roma, anche più dell’Inter che ha iniziato un percorso di crescita ed è già pronta per vincere”.