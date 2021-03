Pistocchi: “Tra Allegri e Conte scelgo sempre Antonio. Allegri è stato l’unico a…”

L'idea di calcio di Allegri, spiegata recentemente anche a Sky, ha provocato discussioni calcistiche sui social. Anche Pistocchi si è schierato, portando a confronto Antonio Conte.

Massimiliano Allegri ha partecipato come ospite alla puntata del Club di Sky Calcio della scorsa settimana. L'ex allenatore della Juventus ha parlato dei suoi progetti e delle sue idee di calcio. Idee che non sono piaciute a tutti gli addetti ai lavori.

Le parole di Allegri hanno naturalmente sollecitato nuove (ma sempre antiche) discussioni calcistiche, complice anche la pausa per le Nazionali e l'assenza di partite giocate. Maurizio Pistocchi ha interagito sui social per dire la sua: "Allegri è l'anti-Conte, ma io tra i due prendo sempre Antonio. Almeno lui "allena", mentre gente come Allegri e Capello gestisce. Gli allenatori vincenti sono capaci di inserire i grandi giocatori in una organizzazione di gioco. I mediocri si fanno imporre le idee dai giocatori. Allegri? L'unico che è riuscito a far perdere uno scudetto a Ibra".