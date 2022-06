Bucchioni: “Inter e Fiorentina pensano a questo scambio. Dybala, accordo fatto. Lukaku…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni fa il punto sul mercato dall'Inter . Il primo argomento riguarda la trattativa per Paulo Dybala. "L’accordo con l’Inter è praticamente fatto, sei milioni più bonus e via andare. Marotta ha in mente il genio di Dybala di qualche anno fa messo al servizio della potenza di Lukaku e della vena realizzativa di Lautaro Martinez. Con questo terzetto davanti saranno problemi di Inzaghi, ma sinceramente è una sfida che intriga".

"C’è il solito però: riuscirà Lukaku a convincere il Chelsea a liberarlo in prestito? Si discute. E agli inglesi non dispiacerebbe mettere sul tavolo anche il nome di Dumfries per il quale l’Inter non alza barricate. Anzi. L’idea di fare plusvalenza solletica, tanto più che Bellanova in arrivo dal Cagliari piace molto. Discorsi aperti. Si dovrebbe chiudere a breve anche Asllani con l’Empoli, società decisionista che ha aspettato anche troppo. Per l’albanese c’è la fila, è un 2022 di grandissima prospettiva e il ruolo di vice-Brozovic gli sta a pennello come erede per il futuro. Asllani piaceva e piace molto anche alla Fiorentina che spesso ha mandato osservatori a Empoli, non soltanto perchè è a due passi da Firenze".