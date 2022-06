Inter, Agoume: tre opzioni per il futuro. Cessione? Il club nerazzurro chiede questa cifra

Tra i tanti nerazzurri di rientro alla base e in attesa di collocazione c'è anche il giovane centrocampista

Gianni Pampinella

Tra i tanti nerazzurri di rientro alla base e in attesa di collocazione c'è anche Lucien Agoumé. Il centrocampista francese è reduce da una buona stagione al Brest insieme all'altro giocatore di proprietà dell'Inter, Martin Satriano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a giorni Ausilio parlerà del futuro del centrocampista con gli agenti. Il quotidiano sottolinea che ci sono tre opzioni per il futuro. La prima riguarda la possibilità di rimanere a disposizione di Simone Inzaghi per la stagione 2022/23.

Prima opzione

"Lucien potrebbe essere la versione low cost del vice Brozovic, ma quello è un ruolo delicato per tanti motivi. Vero però che investire diversi milioni per un elemento che poi rischia di giocare poche gare all'anno sarebbe controproducente. Lucien potrebbe rubare il mestiere a Brozo e completare un reparto destinato a perdere, oltre a Vecino e Vidal, forse anche Sensi".

Seconda opzione

"Se invece le vie del mercato consentissero a Marotta e ad Ausilio di prendere elementi più 'pronti', ad Agoume converrebbe fare un'altra stagione in prestito dove possa giocare con continuità. Lo stesso Brest sarebbe ben felice di riprendersi Agoume. E altre richieste di prestito, anche in Serie A, non mancheranno".

Terza opzione

"La terza strada porta alla cessione in questa sessione di mercato. Qualche club tedesco e francese ha già fatto un sondaggio. L'Inter preferirebbe mantenere il controllo. Anche per questo gli uomini mercato nerazzurri potrebbero sedersi attorno a un tavolo per non meno di 10-12 milioni".

