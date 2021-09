Fiorentina-Inter, Bucciantini: “I nerazzurri contro l’evento della Serie A. Gli addii…”

Il giornalista ha detto la sua prima della sfida tra i nerazzurri e la squadra di Italiano

Marco Bucciantini, a Skysport, ha parlato del momento nerazzurro e ha sottolineato: « L'Inter trova diverse soluzioni per segnare? È cambiata la qualità. Se perdi Lukaku perdi un modo di giocare davanti alla porta. Con lui in campo devi impiegare gli altri attaccanti e gli esterni in modo diverso, come i centrocampisti. Questa squadra è dovuta cambiare, ma anziché pensare a chi non c'è si continua a pensare ai 91 punti. E questo testimonia una costruzione di forza più robusta per uomini diventati decisivi. Dumfries rispetto ad Hakimi è più ordinato e più leggibile per certi versi ma un grande esterno. Achraf produceva una 15ina di gol e assist, toccherà ad esterni e centrocampisti tenere la media. Fa parte del cambiamento che dicevamo», ha sottolineato.

«Inter davanti al Napoli? No, insieme. Non trovo ragioni per togliere nessuno da lassù. La squadra nerazzurra ha perso Hakimi, Lukaku e Conte. Ci saranno giorni in cui scenderà una lacrimuccia perché sai che se c'erano la vincevi. Per ora non c'è nostalgia, ma succederà. Ma l'Inter resta forte. Lo è anche Napoli. Ha Osimhen e Spalletti. L'Inter trova una Fiorentina assatanata, Italiano è un evento per la Serie A. Ha portato un calcio di intensità massima. I viola giocano come se non avessero limiti, magari ce li ha e l'Inter è più forte ma la Fiorentina in questo momento è l'evento della Serie A», ha concluso sulla lotta per il titolo.